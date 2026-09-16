TSJPV anula el Decreto de normalización del uso del euskera en el sector público

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024 de normalización del uso del euskera en el sector público vasco tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma.

El alto Tribunal vasco acoge una de las alegaciones presentadas por Vox que denunció "vicio procedimental" en el citado decreto por ausencia o insuficiencia de estudio económico. Es decir, el decreto se anula con argumentos más de procedimiento que de fondo.

El TSJPV, en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, asegura que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida "adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada".

El Tribunal rechaza, por otro lado, otros motivos de impugnación presentados por Vox, entre ellos la petición de la nulidad de todo el decreto por vulneración de artículos de la Constitución vinculados con la cooficialidad de las lenguas y el principio de igualdad ante la ley.