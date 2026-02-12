Tolosa disfruta ya de sus carnavales, uno de los más populares de Euskadi

Hay muchas ganas de diversión y hay dónde elegir en el completo programa festivo. Los disfraces, las parodias que salpican los rincones de la localidad, las txarangas y las vaquillas serán los protagonistas del carnaval más popular de Euskadi. Humor y buen ambiente garantizado hasta el Martes de Carnaval.

Programa completo carnaval de Tolosa

Pintxana Txaranga, Kabi Alai Kuttuna de este año, ha protagonizado el txupinazo que da inicio a los Carnavales de la localidad guipuzcoana de Tolosa en una abarrotada y colorida plaza del Ayuntamiento que ha reunido a cientos de personas con las tradicionales chilabas carnavaleras.

La sociedad Kabi Alai ha querido reconocer este año a la "más popular de las charangas", que con su "carácter abierto" es "cantera de muchos carnavaleros y músicos". Fundada en 1940 por un grupo de carniceros de Tolosa y que en la actualidad está integrada por unas 150 personas, Pintxanaga Txaranga ha dado el pistoleztazo de salida a los Carnavales tolosarras en este soleado Jueves Gordo que ha reunido a cientos de personas, sobre todo jóvenes, luciendo las tradicionales y coloridas chilabas carnavaleras.

Antes del txupinazo que da inicio a seis días de fiesta y en el que han dado lectura al pregón, Pintxana Txaranga ha recibido el premio Kuttuna de manos de la sociedad Kabi Alai. A partir de este mediodía txarangas, vaquillas, pintxos de txistorra, payasos y el ritmo del 'Sasikoipatsu' llenan las calles de Tolosa.

Por la tarde se desarrollará una de las novedades de este año, la kalejira de narices rojas liderada por Pirritx eta Porrotx que partirá a las 16.45 horas desde el puente de Berazubi. Después los payasos actuarán en Isabelita Gunea, el espacio dirigido especialmente a los más jóvenes.