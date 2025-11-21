Seis vascas son atendidas cada día en Osakidetza por violencia de género

Osakidetza atendió en 2024 a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, una media de casi seis casos diarios. Esta cifra supone un incremento del 3,2%. Y a eso hay que sumar que este año, hasta septiembre, se ha atendido a 299 mujeres víctimas de agresión sexual.

El servicio vasco de salud cuenta con diferentes protocolos y guías de actuación para la prevención, detección precoz e intervención en casos de violencia de género y agresiones sexuales, así como para la atención a hijas e hijos víctimas y a mujeres mayores de 14 años.

Según los datos de 2024, Osakidetza atendió a 1.202 mujeres en Bizkaia (un 1,7% menos que en 2023), 599 en Gipuzkoa (+16,7%) y 320 en Araba (+0,3%). Por niveles asistenciales, 1.041 casos se detectaron en Urgencias, 1.003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.

Un total de 374 de esos casos fueron agresiones sexuales, frente a las 268 registradas en 2023. Además, 4 de cada 10 víctimas de esas agresiones sexuales fueran menores, ha detallado el Departamento.

"Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria, institucional y comunitaria frente a la violencia machista", ha indicado el Departamento de Salud.