Sancionados 19 conductores en una concentración de más de 200 vehículos en Lantarón (Álava)

La Ertzaintza ha identificado a 44 vehículos y 70 personas, y sancionado a 19 conductores la madrugada de este domingo en un polígono industrial de Lantarón (Álava) donde se dieron cita más de 200 vehículos, algunos de ellos circulando a gran velocidad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron pasadas las 01.30 horas de la madrugada de este domingo. La Ertzaintza era requerida para personarse en el polígono industrial de Lantarón puesto que más de 200 vehículos se habían concentrado en el lugar y algunos de ellos circulaban a gran velocidad.

Patrullas de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz y de la Unidad Territorial de Tráfico de Alava (UTTA) acudieron y en el operativo fueron identificados 44 vehículos y 70 personas, y sancionados 19 conductores.