Carreras ilegales

Sancionados 19 conductores en una concentración de más de 200 vehículos en Lantarón (Álava)

Hace unas semanas, la policía vasca abortó una quedada similar en el entorno del Buesa Arena

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Imagen de archivo de una agente de la ertzaintza entrando en su vehículo policial.
Imagen de archivo de una agente de la ertzaintza entrando en su vehículo policial. | EFE/Luis Tejido

La Ertzaintza ha identificado a 44 vehículos y 70 personas, y sancionado a 19 conductores la madrugada de este domingo en un polígono industrial de Lantarón (Álava) donde se dieron cita más de 200 vehículos, algunos de ellos circulando a gran velocidad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron pasadas las 01.30 horas de la madrugada de este domingo. La Ertzaintza era requerida para personarse en el polígono industrial de Lantarón puesto que más de 200 vehículos se habían concentrado en el lugar y algunos de ellos circulaban a gran velocidad.

Patrullas de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz y de la Unidad Territorial de Tráfico de Alava (UTTA) acudieron y en el operativo fueron identificados 44 vehículos y 70 personas, y sancionados 19 conductores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer