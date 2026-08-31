El programa "Periodismo a pie de calle" bate su récord de participación con cerca de 9.400 asistentes

(EUROPA PRESS)

Los nueve actos de conferencias y coloquios llevados a cabo en el Palacio de Congresos Europa han reunido a 2.851 asistentes, siendo la conferencia con más asistencia 'China desde dentro. La creación interna del nuevo hegemón', a cargo de Rafael Martín Rodríguez, con 608 asistentes.

Asimismo, el ciclo de cine ha registrado una elevada asistencia, ya que 835 espectadores han asistido a las cinco sesiones celebradas en los Cines Florida, siendo 'Made in China' con 216 espectadores la sesión más concurrida.

En cuanto a la exposición fotográfica 'Los Nadies de la guerra' de Natalia Sancha, 2.800 personas visitaron la muestra en las dos primeras semanas, convirtiéndose en la más visitada por día de las doce ediciones de 'Periodismo a pie de calle'.

Además, la memoria histórica ha tenido también un protagonismo especial durante esta edición, con tres actos organizados junto a Martxoak 3 Elkartea con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa