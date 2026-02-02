Pradales pide perdón a los afectados por las vacunas caducadas

En un gesto poco habitual, pero no inédito, el lehendakari Imanol Pradales ha pedido perdón a las familias afectadas por el error en la administración de vacunas caducadas. 'Lo ocurrido con las vacunas jamá debería haber pasado. Por eso pido perdón en nombre de todo el Gobierno vasco. Barkatu'.

Ha sido la referencia del lehendakari al caso que ha salpicado a la sanidad pública vasca, en el acto de inauguración de un hospital privado, el Hospital Miks que lidera el doctor Mikel Sánchez.

Pradales ha insistido en que 'haremos todo lo que está en nuestra mano para que una situación así no vuelva a repetirse, y si fuera necesario, para esclarecer responsabilidades'. 'La excelencia de nuestro sistema de salud es innegociable', ha sentenciado.

El lehendakari ha agradecido a las familias afectadas la actitud que han tenido en este episodio. 'Habéis tenido una actitud responsable e inmejorable'.