Pradales anuncia 340 millones en dos años para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para los dos próximos años para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares en Euskadi.

En su intervención en el debate de Política General que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco, Pradales ha advertido que los datos sobre el cambio climático "no dejan lugar a dudas" y las agencias de meteorología "constatan que 2025 fue un año extremadamente cálido, con una temperatura media 1,1 grados por encima del promedio anual del período 1991-2020".

"Los días de ola de calor han aumentado más de uno por década. Vemos secarse los montes antes. Lo que ocurría en octubre, lo vemos, como este año, en julio. Las personas jóvenes están preocupadas por el mundo que van a heredar", ha señalado, para asegurar que comparte esta inquietud y señalar la necesidad de "profundizar en dos ámbitos, prevención y acción inmediata, esto es, políticas estructurales contra el cambio climático y planes de inversión urgentes para combatir sus consecuencias".

El lehendakari ha destacado que en esta legislatura "hemos avanzado". Así, ha recordado que se han climatizado "zonas críticas en Hospitales y Centros de Atención Primaria, reforzado los sistemas de producción de frío en Centros de Salud"*, y se ha invertido en rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética.

Asimismo, ha apuntado, se han desarrollado auditorías climáticas y proyectos de pilotaje en diferentes centros educativos públicos; se ha actuado sobre la regeneración urbana de barrios vulnerables; restaurado y protegido la biodiversidad y ecosistemas acuáticos; y acometido obras hidráulicas y ambientales para mejorar la resiliencia ante inundaciones.

Estas políticas, ha resaltado, suponen una inversión de 430 millones de euros, incluyendo las aportaciones de los Fondos Europeos, pero, según ha advertido, "no es suficiente" porque "la magnitud y urgencia del cambio climático exigen una transformación profunda y una inversión sostenida".

Por ello, ha anunciado un nuevo paquete de medidas dotado con 340 millones de euros para estos dos próximos años, para climatizar centros de salud, hospitales, escuelas, comisarías y hogares de Euskadi.

En primer lugar, ha avanzado, desarrollarán "una iniciativa pionera para la implantación de sistemas de climatización eficientes y sostenibles". Será un programa al que podrá acceder toda la ciudadanía vasca y atenderá a los hogares, al sector sanitario y docente, al industrial y de servicios, ha explicado.

Pradales ha precisado que estas instalaciones de climatización serán sostenibles medioambientalmente y la condición será estar unidas a un equipamiento de generación renovable.

En segundo lugar, ha anunciado inversiones de confort térmico en centros educativos a través de Hezigiro, así como en centros de Salud y hospitales, adaptando las infraestructuras sanitarias.

En tercer lugar, ha avanzado, se mejorarán los sistemas de alerta temprana, invirtiendo en puertos, muelles y diques de contención en Orio, Ondarru o Mutriku y lanzando Proyectos Demostradores de Adaptación en Zarautz, Bakio o Txingudi. Además, Pradales ha indicado que pondrán "especial atención" en el Primer Sector, porque, "como hemos podido comprobar este verano, es especialmente sensible a las consecuencias del cambio climático".

Impacto de la sequía y Ormuz

Por otro lado, ha dicho que activarán un paquete de ayudas extraordinario para atender el impacto de la sequía y Ormuz, en colaboración con las Diputaciones Forales y los distintos subsectores.

Por otro lado, ha anunciado la puesta en marcha un Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario, Forestal, Pesquero y Alimentario de Euskadi, que incluirá alertas tempranas, autonomía hídrica de las explotaciones, abrevaderos permanentes, regadíos más eficientes, o la voz del sector en la planificación hidrológica.

A través de la gestión recientemente transferida de Seguros agrarios, reserva estratégica y mutualización, y el impulso del Fondo de emergencia, ha dicho que se activarán las primeras medidas con una dotación inicial de 50 millones de euros.