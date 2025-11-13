El perfil de euskera ya puede acreditarse por su uso en el trabajo

Los perfiles de euskera en la Administración pública vasca podrán acreditarse a partir de ahora haciendo las pruebas de acceso en euskera o demostrando que en ese puesto de trabajo "la mayor parte" de las tareas y la forma de comunicarse con el resto de compañeros es en esta lengua.

La orden establece dos nuevas modalidades que se suman a los ya existentes exámenes de euskera del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

Una de las posibilidades para acreditar el perfil exigido para el puesto es hacer el proceso de selección en euskera. Estos exámenes -tanto los escritos como los orales- serán enviados al IVAP para que determine si acreditan el perfil lingüístico exigido para el puesto.

Quedará en mano de la administración que convoque el proceso de selección decidir si es posible acreditar el nivel de euskera examinándose en esta legua o si hace una prueba específica de euskera. Si se dan ambos sistemas, cada aspirante debe decantarse por uno.

La otra nueva posibilidad es demostrar el uso del euskera en el puesto de trabajo, aunque para ello es imprescindible llevar al menos un año en el mismo. Será necesario acreditar que la mayor parte del trabajo se hace en euskera y que las relaciones con los compañeros son "principalmente en euskera, tanto oralmente como por escrito".

La IVAP deberá verificar que se cumplen estos requisitos antes de dar por acreditado el perfil.

Los empleados públicos que quieran acreditar su nivel con este sistema solo podrán hacerlo una vez cada dos años. Además, en el año en el que se le aplique este sistema de evaluación no podrá participar en las convocatorias ordinarias del IVAP a examinarse de euskera