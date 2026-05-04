Vaticano Euskadi

El papa León XIV recibirá al lehendakari en el Vaticano el 13 de mayo

Para el Gobierno vasco, se trata de un encuentro de alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional.

EFE

Vitoria |

Imanol Pradales, lehendakari
Imanol Pradales, lehendakari | Irekia

El papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo día 13 en el Vaticano, han informado fuentes de la presidencia vasca.

"Permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, en un momento de especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas y el riesgo de involución en derechos y libertades", ha asegurado la Presidencia vasca.

Elegido papa en mayo de 2025, León XIV ha situado desde el inicio de su pontificado el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción.

El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco el 28 de agosto del 2019.

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