Onda Cero Euskadi sale a la calle para celebrar el 35 aniversario de la cadena

Más de Uno Álava se emitirá desde la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, que también está de celebraciones este año. 250 años que son parte de la historia de la ciudad. De ello hablaremos en el programa especial conducido por Olga Jiménez, que también hará memoria para recordar cómo eran Vitoria y Álava hace 35 años, cuando Onda Cero echaba a andar. Muchas voces se sumarán a la felicitación en este programa patrocinado por el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava.

La radio como terapia

En Donosti, como desde hace ya quince años, Eduardo Yáñez dirige el magazine local de Onda Cero en Gipuzkoa. A partir de las 12:20, este especial de Más de Uno Gipuzkoa que se emitirá desde el restaurante Kukuarri, del Hotel NH Aranzazu. Uno de los protagonistas del día será un coleccionista de radios antiguas, con una de las colecciones más importantes que existen.

Habrá tiempo también para hablar con la Fundación Why Not que busca mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental, y para ello, qué mejor que la radio. Han grabado más de 1.300 programas en su trayectoria.

La radio, más viva que nunca

Más de Uno Bizkaia tiene también nombre propio, el de Roberto Forcen, que cada día aborda la actualidad del territorio en su programa. Ya prepara con su equipo un reportaje sobre la actualidad, política, social y cultural de cómo era Bizkaia y Bilbao hace 35 años.

En este programa especial también se mira al futuro. Pasarán por los micrófonos de Onda Cero Bilbao tres estudiantes de la radio de la EHU para hablar de cómo ven su futuro laboral y lo que significa para ellos la radio. El programa se emitirá desde la cafetería Barrabas de la calle Diputación nº 3.