Las mujeres que alcanzan los 65 años en Euskadi pueden vivir hasta los 89 y los hombres hasta los 84,9, cuatro menos

Las mujeres que alcanzan los 65 años en Euskadi pueden vivir hasta los 89 y los hombres hasta los 84,9, cuatro años menos. Además, el tabaquismo aumenta levemente entre las mujeres y superan a los hombres en franjas de edad comprendidas entre los 15 y los 24 años, y entre los 65 y 74 años, según la cuarta edición del Panorama de la Salud correspondiente a 2025 elaborada por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

La esperanza de vida al nacer alcanza 81,7 años en los hombres y 87 en las mujeres Euskadi en 2024. Estos valores se sitúan por encima de la media de la UE, con una diferencia de 2,5 años en los hombres y de 2,6 años en las mujeres. También superan ligeramente la media de España, uno de los países con mayor longevidad de Europa, con diferencias de 0,3 y 0,5 años, respectivamente.

La diferencia a favor de las mujeres vascas ha pasado de 5,8 años en 2019 a 5,3 años en 2024, reduciéndose la brecha de género en medio año. La esperanza de vida a los 65 años se sitúa en 19,9 años adicionales para los hombres y en 24 años para las mujeres en 2024.

Esto implica que una mujer que alcanza los 65 años puede esperar vivir de media hasta los 89, mientras que un hombre de la misma edad llega a los 84,9. La diferencia entre ambos es de 4,1 años a favor de las mujeres.

La esperanza de vida en años libres de discapacidad también es mayor en las mujeres (81,9 años) que en los hombres (77,3, años), con una diferencia de género algo menor (4,6 años) que en el caso de la esperanza de vida al nacer. Además, el 82% de los varones percibe su salud como buena o muy buena, frente al 78,1% de las mujeres.

Sin embargo, esta percepción ha descendido en 4,2 puntos porcentuales en hombres y en 4,4 en mujeres en los últimos 5 años. La prevalencia de problemas de salud mental es en 2023 mayor en las mujeres (26,5%) que en los hombres (17,7%), aunque ambos grupos registran un aumento respecto a 2018 de 10,1 y 8,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Los síntomas de ansiedad y depresión son más frecuentes entre la población de 75 y más años. El 68,4% de fallecimientos por suicido y lesiones autoinfligidas ocurridas en el año 2024 corresponde a hombres y el 31,6% a mujeres.

En cuanto a las enfermedades crónicas, su prevalencia ha descendido y es ligeramente más alta en mujeres (42,3%) que en hombres (41,4%). La hipertensión ha sido la causa más frecuente, seguida del colesterol elevado y el dolor dorsal.