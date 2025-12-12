Muere a los 91 años el pintor bilbaíno Iñaki García Ergüin

Nacido el 22 de julio de 1934, su obra ha sido expuesta en toda Europa y fue creador del logo del Centenario del Athletic, entidad que ha recordado que un comunicado que algunas de sus obras "más trascendentes están directamente conectadas con la entidad".

Con un estilo basado en el expresionismo, García Ergüin se acercó en muchos casos a la abstracción y en su temática aparecían habitualmente el paisaje, las fiestas y tradiciones. Formado en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao -ciudad de la que fue nombrado 'Ilustre' en 2004-, obtuvo en 1958 el premio Nacional de Pintura. Dos años después consiguió una beca que le permitió continuar con su formación en Munich donde entró en contacto con el expresionismo alemán.

En 1966 participó en la creación de Emen, agrupación de artistas vizcaínos que buscaban nuevas vías de expresión y renovación del panorama artístico vasco. Su obra se caracteriza por un uso expresivo del color y por una constante experimentación con técnicas, texturas y materiales. También incluye escenografías para ópera y pinturas murales de encargo, según recordaba el Itsasmuseum el pasado mes de noviembre, cuando acogió en sus instalaciones su obra 'Ondarroa'.

Su pintura se puede en encontrar en colecciones privadas y museos como los de Arte Contemporáneo de Madrid y el Bellas Artes de Bilbao, que en redes sociales ha trasladado su pesar por la noticia.

Athletic Club

García Ergüin ha sido el único Socio de Honor del Athletic que no había sido futbolista. Una reducida lista de la que, junto al artista, solo forman parte José Ángel Iribar, Carmelo Cedrún y Julen Guerrero. Además de la imagen que representó la celebración del primer siglo de vida del club bilbaíno el artista creo en 1976 una serie de 15 cuadros que representaban "diferentes momentos vividos por el equipo en 1976, con Rafa Iriondo como técnico, y en 1977, con las finales de Copa y UEFA". Siete de esos lienzos se distribuyen en varios despachos del Palacio Ibaigane, sede del Athletic, entre ellas 'Descanso, broncas de Iribar capitán', 'Descanso, sentados en el suelo' o 'El gol y los paraguas'. EFE