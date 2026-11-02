Más de 3.000 personas vacunadas cada día en los txertogunes

Osakidetza ha administrado más de 421.732 dosis de la vacuna de la gripe y 251.563 frente a la COVID-19 desde el inicio de la campaña de vacunación de este año.

Los doce txertogunes, antes conocidos como vacunódromos, han servido para vacunar a más de 43.300 personas, una media de más de 3.000 al día. Además, se administraron más de 18.000 vacunas frente a la COVID-19.

Entre las personas vacunadas, 2.093 pertenecen a la población infantil y 948 son mujeres embarazadas. Por edades, el grupo más numeroso fue el de 60 a 79 años, que supone el 50 % del total, seguido del de 15 a 59 años, con el 39 %.

Situación epidemiológica

Según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, correspondientes a la semana del 19 al 25 de octubre, los casos de infección respiratoria atendidos en Atención Primaria han aumentado un 26 %. Los casos graves que han requerido ingreso hospitalario han descendido un 14 %.

El virus más detectado en las muestras analizadas es el rinovirus, causante del catarro común. La gripe y la bronquiolitis aumentan ligeramente, aunque se mantienen en niveles propios de los periodos sin epidemia, y la COVID-19 desciende.

Hasta este lunes, se han registrado en Atención Primaria 919 casos de gripe y 122 personas han requerido ingreso hospitalario por esta causa. En el caso de la COVID-19, se han registrado 2.479 casos en Atención Primaria y 468 ingresos hospitalarios.

Cita previa

Toda la ciudadanía puede solicitar cita para vacunarse frente a la gripe, pertenezca o no a los grupos recomendados. La cita se puede pedir en el centro de salud, en la web o la app de Osakidetza o en el teléfono 900 20 30 50.