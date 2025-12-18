Mancisidor, elegido defensor del pueblo vasco en medio de reproches entre Bildu y el PP

Mancisidor ha obtenido el respaldo de 46 parlamentarios, uno más de la mayoría de tres quintos requerida para su elección, mientras que 28 (EH Bildu, Sumar y Vox) lo han hecho en blanco en la votación por papeletas. Jurista bilbaíno, Mikel Mancisidor es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco, UNESCO Etxea (2004-2014). Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.

La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.

Asimismo, ha censurado que PNV y PSE-EE "hayan pactado" este cargo con "los portadores de tiempos oscuros", en referencia al PP. "Por la mañana se dice 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde se pacta por el PP de Ayuso. Señor Pradales, el ararteko no es euskaldun", ha reprochado.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que Mancisidor cumple las condiciones adecuadas para ser ararteko y ha insistido en que en Euskadi se precisan acuerdos en torno a los derechos humanos porque en la comunidad autonómica persiste una "anomalía política", en referencia a EH Bildu.

"A pesar de sus amenazas, de la vandalización de nuestras sedes, y de la intimidación que hacen sobre sus adversarios políticos, sobre medios de comunicación, y sobre el conjunto de la población sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política", ha advertido a la coalición abertzale.