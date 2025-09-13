Llega Magialdia: Vitoria, capital de la magia y la ilusión

El palacio de Juntas Generales y la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios serán los dos nuevos escenarios. También habrá una colaboración con Naipes Fournier y conferencias dirigidas a las empresas de la mano de Hibridalab. Artium volverá a formar parte del festival, al incluir parte de la programación.

Se darán cita artistas de diferentes puntos del mundo como Japón, Francia, Brasil, Perú, Argentina, Italia, Reino Unido, Taiwan y España. Entre ellos destacan los ganadores del último premio Magialdia que la organización concede entre los participantes en congresos de España, Italia y Francia: el francés Romain Lekieffre y el catalán Albert Vidal.

Además de las citadas rutas de magia, en el evento, que reúne alrededor de 20.000 personas, se verán conferencias-espectáculo, galas de diferentes tipos, actuaciones en lugares emblemáticos como el Pórtico de la catedral, el Magic Theatre en la plaza del Machete en la calle, escaparates, teatros, bares, etcétera. Por último, 450 profesionales y varios aficionados acudirán como congresistas a las actividades programadas en el Palacio Europa.