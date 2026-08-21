El Hospital Donostia es reconocido como centro acreditado en cirugía de cáncer de endometrio

El Hospital Universitario Donostia de San Sebastián ha sido reconocido como centro acreditado en cáncer de endometrio por la Sociedad Europea de Cáncer Ginecológico (ESGO) , convirtiéndose en el primer centro de Osakidetza en recibir esta distinción.

En un comunicado, el Servicio vasco de Salud, Osakidetza, ha señalado que, de esta manera, reafirma su "compromiso de ofrecer a las mujeres con cáncer ginecológico la mejor atención posible, mediante una asistencia especializada, segura y basada en altos estándares de calidad".

Además, ha destacado que esta acreditación se alinea con los objetivos del Pacto Vasco de Salud y refuerza la apuesta de Osakidetza por "un modelo de atención sanitaria basada en valor (Value-Based Healthcare), centrado en los resultados en salud, la seguridad de las pacientes y la mejora continua".

Este reconocimiento certifica que el centro "cumple con los exigentes estándares europeos de calidad para el tratamiento quirúrgico del carcinoma de endometrio" y acredita que "dispone de la experiencia, la organización y los recursos necesarios para ofrecer una atención altamente especializada, segura y basada en la evidencia científica".

Desde Osakidetza han destacado que esta acreditación también reconoce "la excelencia técnica en la cirugía,la organización asistencial, la atención multidisciplinar y la evaluación continua de los resultados clínicos".

Entre los criterios de calidad establecidos por la ESGO el volumen de casos atendidos, la existencia de equipos multidisciplinares y de profesionales dedicados en exclusiva a la ginecología oncológica, la monitorización sistemática de resultados clínico, la disponibilidad de circuitos asistenciales especializados y la participación activa en investigación y ensayos clínicos.

CIEN CIRUGÍAS AL AÑO

El Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Donostia atiende anualmente alrededor de un centenar de mujeres con un nuevo diagnóstico de cáncer de endometrio y realiza aproximadamente un centenar de intervenciones quirúrgicas por esta enfermedad.

Más del 90% de las pacientes candidatas reciben tratamiento quirúrgico y el 100% de las intervenciones son realizadas por ginecólogos oncólogos específicamente dedicados al tratamiento del cáncer ginecológico, de acuerdo con los estándares europeos de calidad.

Además de su actividad asistencial, el Servicio participa de forma activa en proyectos de investigación y ensayos clínicos nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas en ginecología oncológica.

Con este reconocimiento el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Donostia da continuidad al trabajo realizado previamente mediante su acreditación en 2018 -renovada en 2023-, como Centro Europeo de Formación en Ginecología Oncológica.

La jefa del Servicio de Ginecología, Arantza Lekuona, ha destacado que "esta acreditación refleja el compromiso de todo el equipo con una asistencia de calidad, una formación excelente y una práctica clínica basada en la evidencia, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible a las mujeres con cáncer ginecológico".

(EUROPA PRESS)

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