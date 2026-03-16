Los gobiernos vasco y central avanzan en un acuerdo para la gestión aeroportuaria

Los gobiernos vasco y central han logrado este lunes "acuerdos importantes" sobre la cogestión de los aeropuertos vascos que podrían cerrarse antes de la Semana Santa, a falta de concretarse los detalles del mismo.

Ambos gobiernos han acordado constituir un órgano bilateral Euskadi-Estado en materia aeroportuaria "para la colaboración, coordinación y gestión" y el documento se aprobaría en la reunión bilateral que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, antes de Semana Santa.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Gobernanza y Autobierno, María Ubarretxena, después de que representantes de ambos gobiernos hayan celebrado este lunes en Madrid una nueva reunión de la subcomisión que estudia el traspaso a Euskadi de competencias relacionadas con los aeropuertos vascos.

La portavoz ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno ha "modulado" su última propuesta. Han acordado además un marco regulatorio especial para el aeropuerto de Foronda, transitorio, que sería "como un banco de pruebas" para plasmar y potenciar estas instalaciones. La reunión "ha sido positiva" y si lo acordado este lunes se plasma en acuerdo "vamos por buen camino", ha destacado.