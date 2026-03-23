Gastronomía

Euskadi suma 18 nuevos soletes de la Guía Repsol

El País Vasco cuenta con estas incorporaciones con un total de 402 soletes

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Euskadi suma 18 nuevos soletes de la Guía Repsol
Euskadi suma 18 nuevos soletes de la Guía Repsol | Guía Repsol

Es ya el decimocuarto listado de Soletes, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los que 18 están ubicados en Euskadi.

Listado

En territorio alavés, el equipo de expertos en gastronomía recomiendan dos locales en la capital, y otros dos en otras localidades. Son 'Caserío Marutegi’, en Asparrena, ‘Zerua’, en Salvatierra, y ‘Chapoo’ y ‘Colmado Los Manueles’, en Vitoria-Gasteiz.

Media docena de establecimientos se suman a este reconocimiento desde Bizkaia: ‘Amillena Arrazolako Benta’, en Atxondo; ‘HDH-Hambre de Hamburguesa’, ‘Lucky Baster’ y ‘Rocoto’, en Bilbao; ‘La Llama’, en Plentzia, y ‘Lukitxene’, en Leioa. Este último es el restaurante de la Escuela de Hostelería de Leioa, donde los alumnos elaboran y sirven durante el curso dos menús que componen la oferta gastronómica de este singular restaurante.

Los soletes hacen un recorrido por territorio de Gipuzkoa en esta nueva tanda de recomendaciones: ‘Alameda’, en Zumárraga; ‘Ametza’, en Mutriku; ‘Azpeitxi Berri’, en Bergara; ‘Katilu’, en Legazpi; ‘Kolon Txiki’, en Orio; ‘Mika’, en Hondarribia; ‘Urbitarte Sagardotegia’, en Ataun, y ‘Zartagi Ostatu’, en Baliarrain.

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