Euskadi pide al ministerio que negocie con los médicos, 'y si no está en condiciones, nosotros demandamos esa capacidad'

Según el Gobierno vasco, en Euskadi, la huelga está siendo secundada por aproximadamente un 16% del personal médico. Puede parecer que el seguimiento no es muy alto, pero se ha traducido en miles de citas canceladas. El consejero ha aportado datos reales de cancelaciones de los dos primeros días: 10.391 consultas en Atención Primaria, 2.752 consultas de Pediatría, 569 cirugías 10.221 consultas con especialistas y 6.156 pruebas diagnósticas.

El consejero vasco de Salud ha mostrado su preocupación por el impacto y la falta de avances. 'La semana avanza y no se aprecia ningún cambio de actitud en la negociación, lo que significa que estas cifras seguirán creciendo y acumulándose hasta la próxima movilización mensual', ha lamentado.

Además, Alberto Martínez ha lanzado varios mensajes a la ministra Mónica García. '¿Cómo puede un Ministerio desentenderse, en plena huelga, de algo tan clave como la renovación del Estatuto Marco?', ha reprochado Alberto Martínez, que ha realizado un llamamiento al ministerio para que 'reactive la negociación, sin exclusiones y teniendo en cuenta la realidad de todos los grupos profesionales, incluido —como no puede ser de otra manera— el colectivo médico'.

En declaraciones a los medios a la entrada al Parlamento Vasco, Martínez ha planteado que 'estaríamos dispuestos a sentarnos con el Ministerio para explorar una ampliación de nuestro autogobierno y valorar la extensión de nuestras competencias en este ámbito y en otros relacionados con la salud'