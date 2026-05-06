Euskadi despide al primer lehendakari de la democracia

Ha sido una mañana de solemnidad, respeto y homenaje a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, donde residió los cinco años de su mandato. El féretro llegaba poco antes de las diez de la mañana, hora en la que se abría las puertas para la ciudadanía y en la que comenzaba un goteo constante de ciudadanos anónimos que también han querido presentar sus respetos ante el fallecido.

Había quien le conocía e incluso trabajó con él en aquellos primeros pasos de la arquitectura institucional vasca. Para otros, fue el impulsor del euskera

Los líderes de los principales partidos vascos han ensalzado el legado del primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, y su papel en la construcción de la actual Euskadi, durante la despedida en la capilla ardiente instalada en el interior del Palacio de Ajuria Enea, donde residió los cinco años de su mandato.

Los exlehendakaris Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe y Patxi López han mostrado su respeto a Carlos Garaikoetxea en la capilla ardiente instalada en el Palacio de Ajuria Enea, donde han elogiado su figura tanto como persona como por el trabajo que hizo al frente del Gobierno Vasco. También hijos de Ardanza han acudido en representación de la familia.