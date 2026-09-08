ELA y LAB convocan huelga el 8 de octubre en ayuntamientos vascos

ELA y LAB han confirmado la convocatoria de huelga para el 8 de octubre en ayuntamientos vascos que avanzaron a mediados de julio, tras constatar la "falta de avances y de nuevas propuestas" en la mesa negociadora de Udalhitz de cara a mejorar las condiciones laborales de los 28.000 trabajadores de los consistorios.

Estos sindicatos denuncian que "falta profundizar notablemente en algunos contenidos importantes" y cuando el colectivo lleva "muchos años sin un acuerdo integral que mejore las condiciones laborales", por lo que, en consecuencia, las condiciones laborales de los trabajadores de los ayuntamientos "van empeorando continuamente".

Entre las medidas concretas pendientes de mejorar, ambos sindicatos han incluido "la recuperación de la capacidad adquisitiva, medidas concretas para garantizar poder trabajar y vivir en euskera, el derecho de subrogación de trabajadoras y trabajadores subcontratados, una mayor reducción de jornada, el contrato de relevo y planes de rejuvenecimiento de la plantilla".

Tras recordar que la negociación para renovar el acuerdo en Udalhitz está pendiente desde 2010, mientras tanto, han añadido, "en la negociación de los convenios de los ayuntamientos que están fuera del convenio de Udalhitz, la situación es la misma, y no ha habido, en general, la posibilidad de alcanzar un acuerdo integral y renovar el convenio colectivo en su totalidad".