Detenidas 31 personas de una banda criminal que distribuía droga en Euskadi, La Rioja, Castilla y León y Asturias

Se ha intervenido cerca de 600 kilos de hachís y 1,5 kilos de cocaína, así como 12 vehículos y 70.000 euros en efectivo

La Guardia Civil de Álava ha detenido a 31 personas pertenecientes a una organización criminal, asentada en Madrid y Toledo. Las investigaciones se iniciaron a principios de año, cuando los agentes a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaría distribuyendo distintos tipos de sustancias de drogas por el territorio nacional.

En la operación, denominada 'Vilda', también se han realizado 12 registros domiciliarios, en los que se han incautado 70.000 euros en efectivo y 12 vehículos. Cinco de estos vehículos contaban con sistemas de caleteado muy sofisticados, alcanzando un valor de hasta 70.000 euros debido a sus complejos sistemas de seguridad.

Dobles fondos

Esta organización utilizaba para el transporte de la droga vehículos con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados, que combinaban mandos a distancia, imanes y combinaciones de los propios mandos del vehículo. También utilizaban vehículos de alta gama como "lanzadera" con el fin de detectar posibles controles policiales en las rutas.

Los cabecillas de la organización criminal contaban con distribuidores periféricos, encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes. Los agentes han determinado las diferentes funciones de cada miembro de la organización, desde la dirección hasta la distribución, transporte o guardería, sin mezclar roles entre ellos, de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes.

La organización utilizaba pisos en las localidades de Yuncos e Illescas (Toledo) como guardería de la droga, realizando desde estos la distribución por el resto de la geografía nacional.

