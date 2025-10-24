Colas en el vacunódromo de Bilbao

El Centro de Refuerzo de Vacunación de la gripe, ubicado en el pabellón de La Casilla en Bilbao, ha abierto sus puertas con colas de gente esperando y casi en las dos primeras horas de actividad ha puesto más de 200 vacunas, de las 1.000 de media diaria previstas para hacer frente a la alta incidencia del virus en Bizkaia.

Este operativo se ha puesto en marcha ante la alta incidencia de la gripe en Bizkaia y se ha utilizado nuevamente el pabellón de la Casilla para esta vacunación masiva, al igual se hizo con la vacuna de la Covid durante la pandemia.

Este punto de refuerzo de vacunación de la gripe ha empezado a funcionar a las ocho de la mañana y lo hará, durante 15 días, incluidos fines de semana, desde esa hora hasta las ocho de la tarde y sin cita previa.

Podrán acudir a vacunarse frente a la gripe todas las personas a partir de 14 años y, en este, centro se ofrecerá también la vacuna frente al Covid-19 a las personas mayores de 75 años y colectivos de riesgo que deseen recibirla.

Se pretende así hacer frente al incremento de casos y la consecuente repercusión a nivel asistencial. A día de hoy, la incidencia en Bizkaia es de 75 casos por cada 100.000 habitantes, en Gipuzkoa está en 32 casos y en Alava en 9.

Esta vacunación extra se ha puesto en marcha, por lo tanto, solo en Bizkaia debido al "aumento tan llamativo" de casos en este Territorio.

"Vamos a estar pendientes y monitorizar desde muy cerca el resto de territorios históricos, Alava y Gipuzkoa, para que en el caso en el que notemos que empiezan a subir los casos, proceder de una manera similar", ha añadido.