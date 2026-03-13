Reconocimiento

Bilbao reconoce a seis mujeres de origen migrante por su "aportación a la vida social, económica y cultural de la Villa"

La iniciativa 'Reconocimiento a Mujeres Migradas bilbaínas' está alineada con la Carta de Valores del proyecto "Bilbao Balioen Hiria"

Europa Press

Bilbao |

Bilbao reconoce a seis mujeres de origen migrante
Bilbao reconoce a seis mujeres de origen migrante | Ayuntamiento de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado la VII edición del Reconocimiento a Mujeres Migradas bilbaínas en la que ha reconocido a seis mujeres, de entre las 19 candidaturas recibidas, por "su aportación a la vida social, económica y cultural de la Villa". El acto ha tenido lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, tras la selección realizada desde el área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, por el Consejo Local de Inmigración (CLI), y una representación de las mujeres reconocidas en ediciones anteriores.

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, ha felicitado a las finalistas y ha puesto en valor su "papel" en la construcción de Bilbao como "ciudad intercultural". "Vuestras historias son un testimonio vivo de la fuerza, la resiliencia y el poder de la diversidad", ha dicho. También les ha pedido que continúen con "el importante trabajo" que desarrollan y puedan "servir de referente para otras mujeres". "Espejos donde mirarse, mujeres ejemplo que inspiran y apoyan", ha añadido.

Las mujeres elegidas para las seis categorías han sido Lida Nori (Afganistán) en Mujer Política, Stephania Mosquera López (Colombia) en Mujer Científica, Anita Hichaicoto Topapori (Guinea Ecuatorial) en Mujer Agente Comunitaria, Karina Senatore (afrodescendiente de origen venezolano) en Mujer Artista, Fátima Ezzahra Zaakari (Marruecos) en Mujer Joven y Patricia Once Acosta (Ecuador) en Mujer Emprendedora.

La iniciativa es un proyecto estratégico consolidado en el seno del Consejo Local de Inmigración (CLI), que tiene como objetivo principal significar la importancia de la presencia de la mujer inmigrante en la vida social y pública en la capital de Bizkaia, así como posicionar espacios de referencia y reconocimiento de la diversidad en Bilbao.

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