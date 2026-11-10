La Audiencia de Álava absuelve a los dos acusados por las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza

La Audiencia Provincial de Álava ha absuelto a los dos acusados en el caso de las presuntas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 de Osakidetza, al considerar que los indicios acreditados durante el juicio "no conducen necesariamente a la conclusión de que existiera una filtración" del examen.

La sentencia, recogida por Europa Press, constata que los indicios acreditados durante el juicio "admiten explicaciones alternativas razonables a la filtración del examen por parte del acusado --un médico que participó en la elaboración de la prueba-- a la acusada, que era su nuera.

El juicio por este caso, que aunque en un principio llegó a dirigirse contra 17 personas y abarcar diversas especialidades médicas, acabó limitándose a dos acusados y a la prueba de cirugía plástica, y quedó visto para sentencia el pasado 22 de octubre.

Los dos acusados eran un médico, que en el momento de los hechos era jefe de servicio del Hospital Donostia y que se encargó de elaborar la mitad del examen de cirugía plástica, y una opositora que era pareja del hijo de dicho médico.

El Ministerio Público acusaba al médico de un delito de revelación de secretos y solicitó para él dos años de prisión y cinco años de inhabilitación. La opositora, acusada de revelación de secretos en grado de tentativa, se enfrentaba a una petición de un año de cárcel.

En su sentencia --que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)-- la Audiencia Provincial de Álava constata que "aun valorados conjuntamente todos los indicios invocados por las acusaciones, la conclusión incriminatoria no se presenta como la única explicación racional de los hechos acreditados, ni siquiera como una explicación claramente prevalente sobre las alternativas compatibles con la inocencia".

Conflicto de intereses

La Audiencia sostiene que la relación familiar entre ambos acusados "acredita una situación de conflicto de intereses y una clara improcedencia administrativa en la participación del acusado en la elaboración del examen, pero no demuestra la transmisión de información reservada".

En el caso de la elevada puntuación obtenida por la acusada en el examen --muy por encima de la del resto de aspirantes--, reconoce que "puede constituir un dato sospechoso, pero también resulta compatible con circunstancias acreditadas en el juicio", como la "preparación específica" de la acusada.

También se pronuncia la sentencia sobre el hecho de que la acusada optara finalmente, tras recibir advertencias sobre las sospechas de haberse beneficiado de una filtración, por no seguir participando en la OPE.

En este sentido, la Audiencia indica que "la renuncia a continuar en el proceso selectivo admite diversas interpretaciones razonables, entre ellas la derivada de la presión institucional y personal a la que quedó sometida una vez surgieron las sospechas".