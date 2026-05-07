La asamblea de Tubos Reunidos Amurrio apoya poner fin a la huelga indefinida con 232 votos a favor de 234 emitidos

La asamblea en Tubos Reunidos Amurrio, impulsada por un 25% de la plantilla, ha votado poner fin a la huelga indefinida actualmente en vigor en la planta alavesa por 232 votos a favor, uno en blanco y otro en contra, de un total de 234 sufragios emitidos.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, la primera de las votaciones que planteaba si se llevaba a cabo el referéndum para preguntar por la desconvocatoria ha sido respaldada con el voto favorable de los 234 presentes. Una vez recibido dicho respaldo para proceder a votar la continuidad de la huelga, esta segunda votación se ha saldado con 232 votos favorables, uno en blanco y otro en contra. Las dos votaciones han sido personales y secretas.

Tras la finalización de la asamblea, los asistentes han comenzado a salir de la planta en torno a las 13.15 horas, al igual que al entrar, escoltados por agentes de la Ertzaintza y entre pitos, gritos, reproches y aplausos irónicos por parte de los partidarios de continuar la huelga y de la postura de la mayoría sindical que ostentan en el comité LAB, ESK y ELA.

En una primera valoración, la delegada de ELA Zuriñe Miranda ha recordado que, "al final quien puede desconvocar la huelga es quien la ha convocado, que es el comité de huelga", para recalcar a continuación que "la plantilla de la empresa son 889 personas y la mayoría de esa plantilla no ha avalado esta asamblea, igual que nosotros".

Comienzo con retraso

La asamblea convocada por trabajadores partidarios de un referéndum para decidir si se seguía o no con la huelga indefinida en la planta de Amurrio ha dado comienzo con casi una hora de retraso tras acceder a la planta, en grupos de entre 30 y 40 y escoltados por la Ertzaintza, alrededor de 200 trabajadores, mientras piquetes de la mayoría sindical, que han desplegado una alfombra roja en el acceso a la planta, les hacían pasillo.

Los trabajadores que han decidido acudir a la asamblea se habían citado a las 7.55 horas en la estación de Amurrio para desplazarse todos juntos andando hasta la planta por la carretera, precedidos por un vehículo de la Ertzaintza. A su llegada a la planta, en la explanada se encontraban ya trabajadores y delegados de los sindicatos ELA, LAB y ESK, contrarios a la asamblea, que han instalado carpas, colocado pancartas y desplegado en el suelo una alfombra roja.

Asimismo, se han producido algunos intercambios de palabras y cruce de reproches desde los piquetes sin que se registrarán incidentes, mientras otros trabajadores contrarios a la asamblea han aplaudido en tono irónico el acceso a las instalaciones de los asistentes.

Los primeros participantes en la asamblea han entrado sin presencia policial y posteriormente, han llegado al lugar varias furgonetas de la Ertzaintza, que han desplegado un dispositivo policial para, por un lado, apostarse ante los piquetes situados a ambos lados del acceso a la planta mientras otros agentes escoltaban a los trabajadores que proseguían entrando a la asamblea.

La asamblea celebrada este jueves fue anunciada el pasado 30 de abril cuando sus impulsores comunicaron a la empresa y al comité que habían logrado recoger 235 firmas que, posteriormente, fueron validadas por la Inspección de Trabajo de Álava, ya que alcanzan el 25% del total de trabajadores de la plantilla.