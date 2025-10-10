Aitzina Folk 2025: música, solidaridad y esperanza contra la ataxia telangiectasia

El festival Aitzina Folk se ha consolidado desde 2013 como una cita imprescindible en el calendario cultural de Vitoria-Gasteiz. Más allá de su propuesta artística, el evento destaca por su carácter solidario: todo lo recaudado se destina a la investigación de la ataxia telangiectasia, una enfermedad neurodegenerativa rara que afecta principalmente a niños.

La edición de 2025 se celebrará entre el 11 de octubre y el 28 de diciembre, con una programación que incluirá conciertos de artistas nacionales e internacionales, talleres de danza y música tradicional, y actividades para todos los públicos.

Aquí puedes consultar el programa de El Festival Solidario Aitzina Folk

El festival está impulsado por la asociación Aitzina, formada por familiares y personas cercanas a afectados por esta enfermedad, que trabajan para dar visibilidad a su causa y fomentar la investigación científica.