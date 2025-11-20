2.000 vascos en lista de espera para amarrar su embarcación

El Gobierno Vasco ha explicado que el objetivo es que contribuyan con sus opiniones al proceso que se activó en septiembre para establecer unos nuevos criterios de regulación en la nueva Norma de Amarres en la que se está trabajando.

El número de amarres en los puertos deportivos gestionados por el Gobierno Vasco es de aproximadamente 4.000 plazas, mientras que la demanda supera ampliamente esa cifra, con más de 2.000 solicitudes en las listas de espera.

En total hay 12 puertos deportivos de gestión autonómica en la costa vasca: Hondarribia, Molla-Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Lekeitio, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.

Al margen de las reuniones con actuales amarristas y personas en lista de espera, el Gobierno Vasco ha abierto ya el plazo de comunicación pública para la redacción de la nueva Orden de Amarres.