El tomate: todas sus propiedades, beneficios y recetas

Es difícil encontrar a alguien a quien no le guste el tomate, y es que el tomate, no sólo enriquece nuestras recetas sino que aporta muchos beneficios para la salud. Esta fruta es originaria del continente americano y en Europa, en sus inicios fue utilizada como planta ornamental y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se cultivó para su consumo. Hoy nuestros cocineros nos explicarán cómo conservarlos y cocinarlos.