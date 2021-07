Un alegato contra la patologización de las personas que sufren una enfermedad de larga duración

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Pilar Orlando recrea en el libro con desparpajo su recorrido por toda suerte de medicinas alternativas - kinesiología, constelaciones, curanderismo, naturopatía, homeopatía, terapia holística, reiki, agua de Lourdes, hipnosis...- Y su conclusión es categórica: « pueden servir si tienes fe en este tipo de alternativas. Te puede funcionar en tu cabeza, pero no te va a curar. Si no puedes andar, por mucho que te hagan y te sientas mejor, no vas a andar». El tono narrativo es más amargo cuando explica su vida cotidiana con un estilo descarnado, sin paños calientes. Y muestra igual desinhibición para expresar sus deseos. Lectora voraz y viajera impenitente, al final del libro enumera los trescientos libros que ha leído y sus compositores de cabecera durante estos tres años.