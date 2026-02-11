Uxua Modrego: "En México jugamos como si estuviéramos en El Sadar lleno"

Navarra tiene una deportista de elite en México. Y en Italia. Unos meses en cada continente y el resto en casa, en Burlada. Es Uxua Modrego, jugadora de sófbol internacional con la selección absoluta y profesional desde hace dos temporadas tanto en la liga italiana, donde ganó el título, como en la mexicana, donde está compitiendo ahora mismo con su equipo, los Naranjeros.

Uxua vive estos meses en Hermosillo, México, una ciudad de alrededor de un millón de habitantes donde, si la gente le ve en la calle con sus compañeras con el chándal del equipo, les reconocen. Juegan en estadios de los equipos de béisbol y tienen mucho seguimiento, así como estructura de club. Todo está profesionalizado en uno de los deportes nacionales de ese país.

En esta entrevista Uxua Modrego nos cuenta su incipiente trayectoria profesional desde que estudió y jugó en Estados Unidos hasta ahora, incluyendo su participación con la selección española de sófbol en un deporte que en las últimas décadas ha ido entrando y saliendo de los Juegos Olímpicos, y que sí formará parte tanto de Los Ángeles 2028 como presumiblemente de Brisbane 2032.