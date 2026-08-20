Tomás Urzainqui: "El fuego está perimetrado y esperamos que llueva"

El alcalde de Urzainqui, Tomás Urzainqui, ha confirmado en Onda Cero que ha mejorado notablemente el incendio forestal declarado el viernes en la Peña de Gazpar, en el Valle de Roncal, tras la caída de un rayo. Aunque inicialmente parecía controlado, el fuego volvió a descontrolarse el lunes y ha continuado activo durante varios días debido, principalmente, a la complicada orografía y a la extrema sequedad del terreno.

En Más de Uno Pamplona el alcalde ha detallado que el fuego se encuentra actualmente perimetrado y rodeado por efectivos terrestres y medios aéreos, lo que permite hablar de una situación estabilizada, aunque todavía no completamente controlada. La ausencia de viento está facilitando los trabajos, pero continúa preocupando la falta de humedad. Por ello, la llegada de lluvia sería fundamental para acabar de sofocar el fuego, siempre que no vaya acompañada de tormentas y rayos.

Urzainqui se ha referido además a las dificultades de acceso a la zona afectada, caracterizada por fuertes pendientes, rocas y barrancos.

Los equipos han tenido que abrir caminos mediante bulldozers para facilitar la entrada de camiones de bomberos y otros vehículos. Según Urzainqui esta situación demuestra la necesidad de mejorar los accesos en las zonas rurales y forestales, defendiendo que la prevención y la conservación de la naturaleza pueden ser compatibles.La gestión del operativo corresponde al conjunto de la Mancomunidad del Valle de Roncal, ya que el incendio afecta a terrenos de Urzainqui y también de Isaba, Roncal y Garde, cerca de la frontera con Aragón.

Aunque todavía no se ha concretado la superficie quemada, el alcalde considera que podría no ser muy extensa. Sin embargo, advierte del elevado riesgo de propagación debido a la gran masa boscosa existente alrededor, formada principalmente por pinos y vegetación muy seca. Por último, el alcalde pide a los vecinos y curiosos que no se acerquen a la zona para no obstaculizar el trabajo de los equipos de extinción.