Los sindicatos se muestran satisfechos del seguimiento de la huelga

En 16 localidades de Navarra se han producido esta tarde distintas movilizaciones descentralizadas en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio de 1.500 euros en Navarra. La primera ha comenzado en Doneztebe a las 17:30, a las 18:00 han empezado las de Tudela, Alsasua, Leitza, Sangüesa, Puente la Reina, Zizur, Barañain, Berriozar, Ansoáin, Villava, Burlada, Estella, Tafalla y Pamplona, y la última se iniciado hace apenas 21 minutos, a las 19:00, en Aoiz. Son la continuidad de las movilizaciones matinales donde las dos manifestaciones principales han partido desde la Plaza del Castillo de Pamplona y a la misma hora desde la Plaza Nueva de Tudela a las 12.30.

Seguimiento de la huelga

El 3,48% del personal de la Administración foral y el 4,18% del SNS ha secundado la jornada de huelga general, según los datos provisionales correspondientes al turno de mañana, aportados por la Dirección General de Función Pública.

De los 18.505 que conforman el personal empleado no sanitario del Gobierno de Navarra, 2.137 (el 11,55%) debían atender los servicios mínimos. De los 16.368 restantes, han apoyado la convocatoria de huelga 569 personas (el 3,48%). Respecto al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 6.974 empleados estaban convocados a los paros en el turno de la noche pasada y esta mañana, a los que se han sumado 142 personas (el 4,18%). Los servicios mínimos establecidos alcanzaban las 3.579 personas. Cabe recordar que el Sindicato Médico de Navarra convocó una huelga durante esta semana, del 16 al 20 de marzo, ambos días incluidos.

Balance positivo

Los sindicatos convocantes destacan que en la mitad norte de Navarra el paro ha sido prácticamente total, en Sakana y Leitza, el paro también ha sido generalizado, en la Comarca de Pamplona, la huelga ha tenido incidencia en todos los sectores, tanto en el sector industrial, como en el sector servicios. En la Ribera el seguimiento ha sido menor y en empresas del sector del campo los paros han sido muy importantes. En el sector público el paro se ha notado especialmente en Educación, en las ikastolas, en escuelas infantiles, en comedores escolares, y en la Administración Local en Ayuntamientos como Iruña, Zizur Mayor, Burlada, Villava, Lizarra, Alsasua y las Mancomunidades de Sakana y Leitza entre otras. Los secretarios generales de ELA y LAB, Imanol PASCUAL e Imanol Karrera, se mostraban satisfechos. Desde ELA han sido muy críticos con el PSN y Contigo Zurekin por sumarse a los votos de PP y Vox (UPN se abstuvo) para no sacar adelante en el Parlamento la propuesta de EH Bildu y Geroa Bai para tener un SMI propio en la Comunida Foral, mientras que desde LAB cargaban contra la presidenta, María Chivite, y esperan que rectifique.

Incidencias

En cuanto a las incidencias más importantes, una decena de manifestantes se ha colocado sobre la calzada a las 6 de la mañana en la ronda de Pamplona (PA-30), en Mutilva, para cortar el tráfico en sentido polígono Talluntxe, provocando importantes retenciones. Agentes de la Policía Foral los han sacado de la carretera y han regulado el tráfico. También se han registrado piquetes en las cocheras de las villavesas o la quema de neumáticos a la altura de Arruazu dirección Altsasu.