Senda Viva inicia una nueva temporada en la que aspira a superar los más de 188.000 visitantes del pasado año

Sendaviva dio ayer inicio a su 23ª temporada con un balance inicial positivo, según ha explicado su gerente, Mikel Lacoma, en una entrevista en "Más de uno Pamplona". A pesar de que el día de la apertura estuvo marcado por un tiempo más frío y nublado que en Pamplona, el parque logró alcanzar las cifras de visitantes previstas, lo que refuerza el optimismo de cara a los próximos meses.

La nueva temporada llega con importantes novedades, especialmente enfocadas en mejorar la experiencia global del visitante. Entre ellas destaca la renovación completa de la señalética del parque, así como la modernización de los sistemas de información sobre flora y fauna. Además, se ha implementado un sistema digital de pedidos en restauración, con el objetivo de agilizar el servicio en un espacio que recibe miles de visitantes.

Uno de los grandes atractivos de este año es la incorporación de una nueva oferta gastronómica y de entretenimiento: el restaurante tematizado con espectáculo en el Restaurante Las Aves. Esta experiencia combina un menú inspirado en la tradición bardenera con una representación teatral que mezcla humor y divulgación histórica, incluyendo personajes como reyes navarros y figuras populares. Según Lacoma, “resultó maravilloso” en sus primeras pruebas.

El parque también refuerza su compromiso con la educación y la divulgación ambiental. Sendaviva mantiene su esencia como espacio híbrido entre parque natural y de atracciones, con un enfoque cada vez más centrado en el respeto a los animales. En este sentido, el gerente subraya que el contacto directo con ellos se ha limitado en favor de su bienestar, en línea con los estándares de EAZA. “Los animales se pueden acercar a ti, pero tú no te puedes acercar a ellos”, resume.

Otra de las novedades previstas es una atracción acuática con pequeños barcos teledirigidos en el lago, pensada especialmente para el público infantil. Esta se suma a otras incorporaciones recientes como “El Origen”, una sala inmersiva con usos tanto lúdicos como educativos y corporativos.

Más allá del ocio, Sendaviva continúa consolidándose como un importante motor económico para Navarra. El pasado año cerró con más de 188.000 visitantes, un impacto económico de 5,8 millones de euros y la generación de más de 300 empleos entre directos e indirectos. Además, su influencia en sectores como la hostelería y el comercio eleva el impacto total hasta los 20 millones de euros.

Con estos datos, el objetivo para 2026 es claro: superar las cifras del año anterior. Lacoma confía en que la apuesta por la mejora continua y la innovación en la experiencia del usuario permitirá alcanzar esta meta. Todo ello en un entorno privilegiado, que define como “un vergel, casi un oasis” junto a Bardenas Reales, uno de los paisajes más emblemáticos de la región.