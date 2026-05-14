Quince ayuntamientos de la Comarca de Pamplona se suman al nuevo sistema de bicicleta eléctrica compartida

Quince ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, por el momento, han mostrado su interés por el nuevo sistema mancomunado de bicicleta eléctrica compartida promovido por el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este jueves ha tenido lugar una reunión en la sede de esta última institución en la que han participado, además del Ayuntamiento de Pamplona y la MCP, representantes de estos quince municipios que han solicitado entrar en la primera convocatoria que se hará para poner en marcha este servicio (se prevén hasta tres oportunidades más, una por año, hasta 2028).

90 bases y 900 bicicletas

En total, las solicitudes de estos ayuntamientos suman 40 bases y 400 bicicletas que se añadirían a las 50 bases y 500 bicicletas que prevé operar Pamplona. En la cita de este jueves, representantes de estos municipios han estado acompañados por miembros de la propia Mancomunidad que han explicado también la propuesta de financiación del servicio. Esta oferta prevé el pago de hasta 25.000 euros por base instalada y un coste de 245 euros al mes por operar cada una de las bicicletas. Estas dos cifras serían de licitación y podrían ser mejoradas por las empresas interesadas en hacerse con el servicio, indican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona. Esta cantidad se vería rebajada en un 33% si se cumple la previsión que manejan tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Mancomunidad. Y es que se prevé que el coste del servicio pueda financiarse al 33% con las tarifas que se cobren a las personas usuarias.

Acuerdo marco

Como ya hizo público en su día el Ayuntamiento de Pamplona, la idea es licitar un acuerdo marco a diez años, que se adjudicará a una sola empresa ya que los elementos iniciales y futuros del servicio deben ser similares, compatibles y estar gestionados mediante los mismos sistemas. De ese acuerdo marco saldrán los posteriores contratos derivados para ampliar y comarcalizar el servicio. El primer contrato derivado de ese acuerdo marco sería el adjudicado a Pamplona (500 bicicletas eléctricas y 50 bases repartidas por toda la ciudad).

Solicitudes

En un segundo contrato, se prevé que se puedan adquirir las bases y bicicletas solicitadas por los quince ayuntamientos interesados en que este servicio llegue a sus términos municipales. Por el momento, el Valle de Egüés ha solicitado 6 bases y 60 bicicletas, Barañáin y Berrioplano 5 bases y 50 bicicletas cada uno, el Valle de Aranguren 4 bases y 40 bicicletas, y Burlada y Berriozar 3 bases y 30 bicicletas cada uno. La Cendea de Galar, Villava, el Valle de Esteríbar, Zizur Mayor y Orkoien se han interesado por contar con 2 bases y 20 bicicletas en cada municipio. Cizur Menor, Huarte, Ezcabarte y Ansoáin han pedido 1 bases y 10 bicicletas. En total, 40 bases y 400 bicicletas que, sumadas a las de Pamplona, harán un total de 90 bases y 900 bicicletas. No se cerrará el acuerdo marco con ese segundo contrato, sino que se prevén, al menos, otras tres oportunidades para sumarse a él antes de que la Mancomunidad, previsiblemente en 2028, se haga cargo del servicio en toda la Comarca. Será cada ayuntamiento quien decida su propia planificación en la implantación del sistema ya sea con el total de las bases que prevé o en fases, y ya sea en esta primera oportunidad o en las sucesivas.

Financiación proporcional

En la reunión de esta mañana, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha lanzado una propuesta de financiación del sistema comarcal con aportaciones de cada municipio en función de las bases y bicis con las que cuente. La propuesta establece como precios de licitación 25.000 euros como coste de cada base solicitada, 245 euros de coste de operación por bicicleta cada mes y 125.000 euros anuales a repartir entre el número de bases solicitadas por cada ayuntamiento como coste de gestión. Al ser precios de licitación, esos costes pueden ser mejorados o reducidos por las empresas que concurran al acuerdo marco. Así las cosas, cada ayuntamiento deberá realizar una aportación inicial de 25.000 euros por cada base que solicite, a los que habrá que unir unos 10.000 euros del importe de la obra de acometida eléctrica que necesita cada una de las bases que se pongan en marcha. A esa cifra se sumará la aportación anual que también se debe realizar para financiar los costes de operación para cada bicicleta y los costes de gestión prorrateados entre todos los ayuntamientos según el número de bases. Se estima que los ingresos que se obtengan a través de las tarifas de uso de las bicicletas alcancen el 33% del gasto previsto en los costes de operación. Un mayor uso del sistema de bicicleta eléctrica compartida incrementará los ingresos y, por tanto, reducirá la aportación que cada ayuntamiento debe realizar anualmente.