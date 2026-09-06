Osasuna se pierde en Vitoria y encaja cinco

Lo mejor de la derrota es que se acaban las estadísticas que hablaban de igualar un mejor arranque de temporada... cuando solo se habían jugado tres partidos de liga. En el cuarto ha llegado el castigo para Osasuna, y de qué forma.

Lucas Boyé y Mariano han puesto el 2-0 para el minuto 36, y eso que Budimir, el único jugador de Osasuna que ha rematado a portería hasta el minuto 88, ya había tenido tres ocasiones para entonces. La mejor, la primera. La reacción llegaba tras el descanso. De hecho, con el saque inicial que reanudaba el partido Osasuna lograba el 2-1 a cargo de Budimir con remate de cabeza en el área marca de la casa y jugada ensayada cargando el lado izquierdo del ataque hasta el centro de Moi Gómez. Lucas Boyé marcaba su segundo para el 31- y de nuevo reaccionó Osasuna para hacer el 3-2 de penalti (Budimir, claro) cometido sobre él mismo.

Ahí ha tenido el equipo de Ramis unos minutos, pocos, en los que ha hundido al Alavés en su área. Pero ha perdido enseguida la frescura y la velocidad en el juego, que han cambiado de bando con la llegada del tercer tanto de Boyé y el primero, quinto del partido, e Pablo Ibáñez.

Derrota dura, goleada encajada, defensa débil con errores individuales y poca creación de juego, sin intervención ninguna de cara a la portería rival de la segunda línea rojilla. Hay dónde mejorar.