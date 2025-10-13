Osasuna cumple en el inicio de liga

Osasuna está cerca de cumplir el primer cuarto de competición. Sus números son correctos con 10 puntos en 8 partidos, lo que le da para estar en mitad de la tabla, con cuatro de ventaja sobre el descenso y tres por debajo de los puestos que dan acceso a jugar competición europea.

Eso sí, el balance es muy diferente si hablamos de los partidos jugados en El Sadar que de los disputados fuera de casa, donde los rojillos son el peor equipo de la competición. Solo el colista Mallorca le iguala a derrotas fuera de casa, pero el equipo de Jagoba Arrasate tiene mejor diferencia de goles marcados y encajados.Osasuna solo ha marcado uno, contra el Villarreal, que no sirvió para puntuar.

De todo ello y del sistema y las ideas de fútbol de Alessio Lisci hablan en la tertulia "Caliente Caliente" Enrique Maya, Jose Alenza y Miguel Ezcurdia con Javier Saralegui.