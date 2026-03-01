Osasuna corta su racha con una derrota en Valencia

Derrota de Osasuna en Valencia que supone un freno en la escalada en la tabla del equipo de Alessio Lisci. El encuentro recordó a algunos de los desplazamientos del equipo en la primera vuelta, con un juego pobre esta vez provocado por la presión del rival, que maniató a los rojillos en ataque.

El partido en la primera mitad terminó con empate a cero aunque cualquier chispazo de uno de los dos equipos podía haber terminado en gol. Es cierto que el Valencia tuvo más ocasiones que Osasuna. En la segunda parte en una acción más de visitante que de local Sadiq montó una contra y se fue de Herrando ayudándose con el brazo, y una vez solo ante Herrera fue claro el penalti cometido por el portero rojillo. Ramazzani marcaba en el primer intento pero el lanzamiento se repetía por la entrada de Comert al área, y calcando su tiro Ramazzani lograba el único gol del partido en su segundo lanzamiento.

A partir de ahí llegaron unos cambios que posiblemente hacían falta desde minutos antes, y Osasuna metió al Valencia en su área con las acciones de Kike Barja, si bien los centros no encontraban rematador. Con Sergio Herrera incorporado al ataque en la última jugada terminó el partido y con él, la racha positiva del equipo de cuatro victorias y dos empates en los seis encuentros consecutivos que Osasuna ha estado sin perder.