La oferta de FP aumenta en 22 ciclos el próximo curso

La oferta de Formación Profesional en la red de centros sostenidos con fondos públicos de Navarra aumentará el curso 2026-27 en 22 ciclos presenciales, seis de ellos de nueva implantación en la oferta pública del sistema educativo navarro, con un abanico formativo de 195 ciclos de 24 familias profesionales, 35 ciclos en la modalidad on line con 4 ciclos nuevos y 14 cursos de especialización. El número de plazas en primer curso en ciclos de la modalidad presencial (Grado Básico + Grado Medio + Grado Superior + Cursos de Especialización) será de 6.917 plazas, desglosadas en 826 de Grado Básico, 3.006 de Grado Medio, 2.845 de Grado Superior y 240 de Cursos de Especialización, con un incremento sobre la oferta inicial del curso actual de 106 plazas. En cuanto al número de plazas ofertadas, por primera vez las plazas ofertadas de grado medio supera a las de grado superior.

Oferta

El catálogo de la oferta de ciclos y programas incluye 21 de Grado Básico y FP especial, 2 de Formación Profesional Especial, modalidad B, en itinerario inclusivo en centro, 62 de Grado Medio, 77 de Grado Superior, 14 cursos de especialización, en un total de 24 de las 26 familias profesionales existentes en el catálogo formativo nacional (solo quedan al margen la Marítimo-Pesquera y la de Vidrio y Cerámica), detalla en un comunicado el Ejecutivo foral. Gimeno ha destacado los nuevos ciclos de Hostelería y Turismo que ETI San Juan pondrá en marcha en el mes de septiembre y el "despliegue inversor" en la construcción de nuevas infraestructuras de FP que está acometiendo el Departamento.

La nueva oferta de perfiles en FP Básica comprende los de Servicios Comerciales, Agrojardinería y composiciones florales, Mantenimiento de viviendas e Informática de oficina. En Grado Medio, los de Técnica/o en Farmacia y parafarmacia, en modalidad virtual, Cuidados auxiliares de enfermería, en modalidad virtual, Cocina y gastronomía, Servicios en Restauración, Reproducciones artísticas en piedra, Forja artística, Comercialización de productos alimentarios, Instalaciones frigoríficas y de climatización, Actividades comerciales en euskera y Mantenimiento electromecánico. Y en Grado Superior hay nueva oferta en Administración y finanzas y animación sociocultural y turística, en modalidad virtual y en euskera. En Cursos de especialización la novedad es la Robótica colaborativa (nueva implantación) en Tudela.

Online

En la modalidad formativa online se ofertarán 35 ciclos para el curso 2026/2027 aumentando 13 grupos más por crecimiento vegetativo para completar los ciclos ya existentes. En esta modalidad se amplía la oferta con 4 nuevos ciclos. En la modalidad de cursos online y teniendo en cuenta que la oferta es modular, en la que cada persona se configura su itinerario formativo, existe para el curso 26-27 un aumento de la oferta de módulos profesionales (de los ciclos on line que estén en proceso de implantación y de los 3 ciclos de nueva implantación). En el 2025-2026 fueron 401 los módulos profesionales ofertados on line. En el curso 2026-2027 serán 461 módulos profesionales los que se oferten on line. En esta modalidad on line Navarra es la sexta comunidad autónoma que más títulos diferentes oferta, aunque es la primera de las comunidades uniprovinciales. Los 60 nuevos módulos profesionales que se ofertan suman 1.475 plazas más en la modalidad online.

Proceso de admisión

Por último, se ha recordado el calendario del próximo proceso de admisión en los ciclos de grado básico, medio y superior en su modalidad presencial, en el que el plazo de presentación de solicitudes, será del 20 al 30 de abril próximos. A este respecto se recomienda visitar la página web del Departamento de Educación donde se podrá acceder a toda la información necesaria para la correcta tramitación de las solicitudes de participación en el proceso de admisión para el curso 2026/2027.