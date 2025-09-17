Las obras de la reserva fluvial del molino de Ilundáin se encuentran ejecutadas ya al 50% y concluirán a final de año

Las obras de la reserva fluvial del molino de Ilundáin se encuentran ejecutadas ya al 50% y se mantiene la previsión de que concluyan para finales de este mismo año. En el mes de mayo comenzaron los trabajos, que van perfilando ya lo que será la recuperación en términos ecológicos y ambientales de un espacio degradado, poco accesible y residual. La reserva pasará a ser una nueva zona inundable del río Arga, con plantaciones y revegetación, además de consolidarse los restos del antiguo molino harinero y del canal anexo que datan del siglo XVI.

VISITA A LAS OBRAS

La Gerencia y la Comisión de Urbanismo han visitado el estado de las obras, que forman parte del proyecto RUNA 2025, que ha obtenido 2,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. La reserva fluvial del molino de Ilundáin se corresponde con la acción B8 del proyecto RUNA y abarca un espacio de 24.078 m2 que limitan al oeste con el río Arga, al norte con la calle Miluze y al sur y este con Barañáin, en lo que es el último tramo del meandro de Berichitos.

PRIMEROS TRABAJOS

Los primeros trabajos han consistido en la retirada de rellenos de la anterior actividad agrícola y la demolición de la antigua escollera. Se han realizado ya movimientos de tierras para configurar la nueva topografía inundable y generar las lomas, montículos y cotas que conformarán el paisaje que se genere. Se está a la espera de una climatología apropiada para iniciar las plantaciones. Se prevé que puedan realizarse a partir del próximo mes de octubre. Respecto a los trabajos de carácter patrimonial, ya se ha limpiado y acondicionado el canal anexo al molino y se han consolidado los muros de una de las antiguas edificaciones que quedan en pie. Entre otras cosas, falta por colocar la cubierta que protegerá los restos históricos del molino.