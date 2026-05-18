Natxo Aldaz: “La Administración ofrece seguridad y eso atrae cada vez más”

Hablamos hoy en Onda Cero del interés por las oposiciones en un contexto marcado por las próximas jubilaciones masivas en la Administración y por la búsqueda de estabilidad laboral con Natxo Aldaz, director del Instituto Navarro de Oposiciones, centro que lleva 25 años formando a futuros empleados públicos.

Aldaz aseguró que el empleo público “siempre suscita interés”, aunque reconoce que el último año ha sido especialmente intenso debido a la gran cantidad de procesos convocados por el Gobierno de Navarra. Según explicó, el perfil del opositor varía según el puesto al que aspire. Mientras las oposiciones administrativas siguen atrayendo a personas de todas las edades y perfiles, las relacionadas con cuerpos como Policía Foral, bomberos o guardas forestales cuentan cada vez con aspirantes más jóvenes, muchos de ellos menores de 30 años.

En el caso de las oposiciones administrativas, Aldaz destacó que siguen siendo las más demandadas por el atractivo de la estabilidad laboral, los horarios y la posibilidad de acceder también a listas de contratación temporal. En cambio, cuerpos como bomberos o policía tienen un componente más vocacional y físico, lo que hace que el perfil sea más joven.

El director del Instituto Navarro de Oposiciones recordó además que los procesos de estabilización impulsados en 2022 transformaron profundamente el panorama del empleo público. Muchas personas que llevaban décadas trabajando como interinos lograron finalmente una plaza fija gracias a procesos en los que se valoraba especialmente la experiencia previa. Esto, afirma, ha permitido también la renovación generacional del perfil opositor.

Aldaz considera que los próximos años seguirán siendo muy favorables para quienes quieran acceder a la Administración debido al envejecimiento de las plantillas y a la necesidad de cubrir jubilaciones. Entre las motivaciones principales de quienes deciden opositar destaca la estabilidad: “La Administración ofrece seguridad y un empleo para toda la vida laboral”.

Sobre la preparación, insistió en la importancia de comenzar con antelación y ser constante. Explicó que muchos opositores empiezan a prepararse incluso dos años antes de la convocatoria y que el éxito no depende tanto de ser “el más listo”, sino de mantener una rutina de estudio organizada y sostenida en el tiempo.

En este sentido, subrayó también la importancia del apoyo psicológico y metodológico. El Instituto Navarro de Oposiciones cuenta con un “taller del opositor” impartido por un psicólogo, donde trabajan técnicas de estudio, gestión emocional, motivación y preparación específica para exámenes tipo test.

La pandemia también cambió la forma de preparar oposiciones. Aunque mantienen clases presenciales en sus nuevas instalaciones de la calle Paulino Caballero de Pamplona, Aldaz destacó el auge de la formación online y las clases grabadas, que facilitan la conciliación y permiten a los alumnos estudiar a su ritmo.

De cara a los próximos meses, avanzó nuevas convocatorias para auxiliares de enfermería, celadores, SOS Navarra, especialistas de apoyo educativo, Policía Foral, administrativos y distintos puestos en entidades locales. Además, animó a quienes estén valorando opositar a informarse y conocer de cerca cómo funciona este “mundillo”, insistiendo en que una buena preparación marca la diferencia.