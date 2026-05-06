Media Maratón y 5k del Beste Iruña

El Club Beste Iruña es una garantía organizando pruebas de atletismo. La tradicional San Silvestre reúne a miles de corredores en la tarde del 31 de diciembre en Pamplona, y medio año después, con las fuerzas a tope, el club organiza la Media Maratón, que incluye una prueba de 5 kilómetros con un recorrido muy apreciado por los atletas que quieren hacer marcas. Ambos recorridos son atractivos, porque los 21 kilómetros de la Media por los barrios de Pamplona hacen más llevadera una prueba para la que hay que estar preparado.

Y eso que, como el portavoz del club Joseba Arangay se encarga de recordar, el objetivo para los primeros será ganar la prueba, y para otros y otras atletas quizás mejorar sus registros personales, pero de lo que se trata es de disfrutar corriendo, sea cual sea el nivel y la marca de cualquiera de los más de 1.600 atletas que van a participar batiendo todos los registros de inscripciones. De hecho en el propio club recuerdan cómo hace apenas una década había 800 participantes en esta distancia, que se ha popularizado en los últimos años hasta duplicarse la inscripción en este 2026.

Las inscripciones para ambas distancias están abiertas hasta el viernes día 8, y las pruebas se celebran el domingo 10 con salida en la Avenida de Galicia de Pamplona y llegada en el estadio de Larrabide, otro atractivo para los atletas que recorrerán los últimos 400 metros en el mismo tartán en el que los mejores atletas navarros y nacionales entrenan diariamente. Ambas pruebas, por cierto, son a la vez los Campeonatos Navarros de las distancias.