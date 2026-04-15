Juancho Ferreira: "Podemos aspirar a más pero con otro planteamiento"

Juancho Ferreira está contento. Después de un año pasado duro, en el que el ilusionante debut de un equipo femenino navarro en la máxima categoría del baloncesto español (después del histórico CBN de Juan Ustárroz) se convirtió en una travesía por el desierto con una racha de 13 derrotas consecutivas y la pérdida de la categoría, esta temporada Osés Consttrucción Ardoi está rindiendo muy bien, incluso "un poco más arriba de lo que nos corresponde por plantilla", según el entrenador.

Confirmada la confianza del club en su labor tras esa temporada en Liga Femenina con pocas victorias, el técnico se puso manos a la obra con una plantilla que mantiene la base navarra, refuerzos que le llevan acompañando años y otras jugadoras que se han adaptado bien al equipo. Ferreira destaca de lo aprendido que "competimos en la máxima categoría con seis navarras, y los refuerzos no resultaron como debían". Eso lleva a la pregunta de si no será entonces la Liga Femenina Challenge la categoría ideal para el proyecto refundado del baloncesto femenino navarro en torno a la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi. Juancho cree que "se puede aspirar a más -en referencia a volver a la máxima categoría- pero con otro planteamiento. Si queremos que haya seis navarras hay que lograr que estén bien acompañadas".

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Juancho Ferreira reflexiona sobre lo difícil que es conseguir un ascenso en el mundo del deporte y lo fácil que se puede perder la categoría adquirida. También analiza cómo llega su equipo a falta de dos jornadas para acabar la liga regular, con el play off asegurado y el factor cancha también, y sobre el estado físico de la plantilla, con esfuerzo ya acumulado pero con mucha ilusión por ver qué puede pasar en una fase final larga y dura en la que ocho equipos pelearán en dos fases por una sola plaza en Liga Femenina.