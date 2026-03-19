Joseba Ezkurdia: "Llegando a semifinales ya me quité un peso de encima"

Está habiendo muchas cosas nuevas para Joseba Ezkurdia en este Campeonato de Parejas, pero no el trajín previo a una final. Las entrevistas, las peticiones de entradas, la gestión de los nervios... todo eso ya lo ha vivido, y bastantes veces, el delantero de Arbizu, que en este Campeonato es "el zaguero de Arbizu". Confiesa que una vez que clasificó para la liguilla de semifinales se quitó un peso de encima. Y es que le imponía respeto desempeñarse como zaguero durante 14 jornadas de liga. Ya van 18 partidos contando el play off y las tres fechas de semifinales, y lo que era un campeonato dubitativo en la jornada 11, con 4 victorias y 7 derrotas, se ha convertido en una plaza asegurada para la final al vencer en los últimos 7 partidos de manera consecutiva: las tres últimas jornadas de liga, el partido clave de play off en la primera opción y tres jornadas de liguilla de semifinales.

Ahora afrontar en compañía de Jokin Altuna una final para la que se han convertido en favoritos, sobre todo por el número de txapelas que atesoran ambos y por su veteranía en estas lides. Sigue reconociendo Ezkurdia que uno de los alicientes para afrontar el torneo fuera de su sitio habitual era jugar con Altuna, y les está saliendo fenomenal. En esta entrevista en Radioestadio Navarra nos explica que no ha cambiado su preparación física habitual, aunque esté pegando de aire desde el cuadro 5 y medio 100 pelotazos por partido, pero sí ha llevado a cabo una preparación muy minuciosa para responder en el frontón como lo está haciendo.

Ve en Laso y Albisu unos rivales muy duros, la mejor pareja del torneo a pesar de sus dudas en las últimas jornadas, y cree que el Navarra Arena va mejor a sus rivales por el tipo de frontón que es. Sin embargo, reconoce que el deseo desde el primer día que se presentó el Campeonato era estar en el Navarra Arena jugando el 29 de marzo, así que no hay ninguna queja al respecto, al revés. Incluso pueden entrenar el día 23 a pesar de estar cerrado el pabellón para Laura Pausini, que prepara en el recinto el inicio de su gira. Si se deja ver por el frontón, le enseñarán con gusto la pelota vasca, reconoce un Joseba Ezkurdia feliz por estar viviendo otra previa a una final de campeonato.