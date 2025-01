José Luis Arasti: “Las empresas no se van por la fiscalidad; es uno de los datos con los que hacen sus previsiones”

Este viernes hemos compartido unos minutos en Más de uno Pamplona con el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Una entrevista de Marisa Lacabe en la que se ha abordado la salida de algunas empresas de la Comunidad Foral o las diferencias entre la fiscalidad de Navarra y Euskadi.

El titular de Hacienda no comparte que la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social a otras comunidades responda únicamente a aspectos como la tributación fiscal a la par que defiende las medidas que el ejecutivo navarro aplica a pymes y empresas de la comunidad. “Las empresas no se van solo por una cuestión fiscal, hay otros motivos que intervienen en esa decisión: "Es verdad que es uno de los datos con que hacen sus previsiones, pero no lo es todo”, señala Arasti.

Respecto a la tributación, sostiene el consejero de Hacienda, que “las empresas no se están yendo de Navarra, ya que siguen tributando aquí. Otra cosa es que el domicilio fiscal esté en otra comunidad”. El consejero ha afirmado que “no se van por la fiscalidad sino que es el resultado de un acuerdo del gobierno de UPN y el PP en la Ley del Convenio que obliga a las empresas a reorganizarse”.