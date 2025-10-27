Hallada sin vida Kona, el perro de la tudelana fallecida en Panticosa que se buscaba desde hace unos días

Efectivos del (GREIM) Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Panticosa han hallado hoy el cuerpo sin vida de Kona, el perro de la tudelana Iranzu Ollo Martínez, de 27 años, que perdió la vida en accidente de montaña el pasado 18 de octubre. El hallazgo pone fin al dispositivo de búsqueda que se había mantenido en la zona y en el que han tomado parte guías de montaña, amigos y conocidos de la joven y voluntarios desde el accidente mortal de la joven y el fallecimiento también del otro perro que la acompañaba en el Pico de las Neveras. Kona era un golden mestizo de 30 kilos y se encontraba en paradero desconocido desde hace más de una semana. Este fin de semana numerosas personas se habían unido al dispositivo de búsqueda que coordinaba, junto al Greim, la Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Canyocan y la colaboración de la Federación Navarra de Montaña.