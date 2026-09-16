El Gobierno de Navarra rescinde el contrato con la UTE de Belate y volverá a licitar las obras

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado que el escenario más probable para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate es "volver a licitar". Ha reconocido que "la obra no puede continuar en los términos actuales" y ha explicado que la directora general de Obras Públicas del Ejecutivo navarro firma este miércoles que se abandona la vía del modificado 1, "lo que se va a notificar ya a la UTE" -Acciona y Osés-. La jefa del Ejecutivo ha comparecido, a petición de UPN, en comisión parlamentaria, junto al vicepresidente primero, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para explicar la situación de Belate después de que la asesoría jurídica del Gobierno descartara que se pudiera recurrir a la fórmula del enriquecimiento injusto para hacer el pago del modificado de la obra.

Único escenario viable

María Chivite ha señalado, sobre la posibilidad de volver a licitar, que "obviamente este no era el plan inicial, pero a la vista está que es el único viable". La presidenta ha indicado que "las obras del túnel de Belate se van a hacer". "A este problema que nos hemos encontrado durante la tramitación también le pondremos solución", ha subrayado, y ha expuesto que "este Gobierno nunca ha pretendido saltarse ni los procedimientos ni la legalidad". "Si a futuro hay otro Gobierno con otra manera de entender esta responsabilidad, también encontrará estos filtros y, por tanto, siempre la ley será el marco de cualquier decisión política. La Administración es garantista", ha dicho. Chivite ha insistido en que "la obra se va a hacer con todas las garantías jurídicas, administrativas, técnicas y económicas" y en que "no vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario". "Vamos a encontrar una solución jurídicamente sólida, técnicamente viable y económicamente responsable para terminar esta infraestructura estratégica", ha subrayado.

Licitación en pocos meses

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha manifestado que el Gobierno licitará de nuevo las obras de Belate en "pocos meses" para que se retomen con la nueva adjudicataria el próximo año. Ha precisado que se ha ejecutado el 52,16% de la obra sobre el proyecto adjudicado y que se han abonado 38.041.685,53 euros. "Falta por ejecutar del proyecto 36.402.200,90 euros, lo que supone un 47,84% sobre el proyecto adjudicado", ha expuesto, para indicar que "la UTE ha ejecutado a fecha de 28 de julio de 2026 nuevas unidades no recogidas en proyecto por 9.009.770,85 euros que no se han incluido en las certificaciones". "Quiero aclarar que la UTE no ha recibido ningún abono por las nuevas unidades de obra ejecutadas, fuera del proyecto original, que cuentan con la aprobación de la dirección de obra y del órgano gestor del contrato", ha dicho.

Fracaso de la gestión para la oposición

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha opinado que "a esta obra lo que le sobraba desde el inicio era Cerdán, Servinabar, le sobraba un modificado ilegal y le sobraba la sombra de corrupción absoluta que ha tenido desde el inicio". "Se constata el fracaso de su gestión, señora presidenta, constata el fracaso de una gestión que no es limpia de este Gobierno", ha dicho, para exponer que "tenemos la convicción de que había un interés del Gobierno por satisfacer a las empresas, entre las que estaba Servinabar". "Todos ustedes tienen una responsabilidad política evidente, y a nuestro juicio a la política le acompaña alguna otra", ha dicho. Los regionalistas, junto al PP, habían solicitado la comparecencia de la presidenta tras la paralización de las obras. El portavoz del PP, Javier García, ha señalado que "las circunstancias son complejas" y ha comentado que "no sé qué hace todavía el señor Chivite al frente del departamento". "Nadie ha asumido responsabilidades políticas", ha criticado.