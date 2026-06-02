Fernando Gaviria: "Es muy grande para Caja Rural estar en el Tour"

El equipo ciclista Caja Rural - Seguros RGA sigue dando pasos en la preparación para la gran cita no ya de la temporada, sino de la historia del equipo. El próximo 4 de julio estará en Barcelona en la salida del Tour de Francia 2026, que arrancará con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros.

Para el equipo navarro, de categoría UCI Pro Team, participar en el Tour es algo histórico ganado por derecho propio por estar entre los 23 mejores equipos del ranking UCI. Ahora tratará de dar la cara a la carrera y que se vea a sus ciclistas en las diferentes etapas. Para ello la entidad ha diseñado un maillot parecido al que en 1987 llevó Marino Lejarreta, presente en el acto de puesta de largo del equipo. Marino les ha aconsejado "elegir bien los momentos" y los días en los que buscar presencia, principalmente a través de una fuga.

Eso sí, opciones hay en todos los terrenos. El sprinter colombiano Fernando Gaviria es la gran apuesta de Caja Rural para la carrera. Gaviria ganó en 2018 la primera etapa del Tour de Francia en el día de su debut en la carrera, y portó por tanto el maillot amarillo que todo ciclista desea. Después de una exitosa carrera en Quick-Step, UAE o Movistar Team ahora lidera a Caja Rural y compartirá con sus compañeros de Caja Rural su experiencia para una carrera muy exigente.

Escucha aquí las entrevistas con Fernando Gaviria y Marino Lejarreta después de la presentación del maillot de Caja Rural - Seguros RGA para el Tour de Francia 2026.