Félix Chueca: "No se pueden tolerar nuevos retrasos en el Canal de Navarra"

El consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite ha comparecido en el Parlamento de Navarra para explicar la situación de la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra. Chivite ha reconocido que la licitación "está cerca", aunque va "más despacio de lo previsto".

Óscar Chivite ha recordado que la licitación es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la sociedad pública Canasa. Ha destacado dos hitos recientes: la aprobación definitiva del proyecto en noviembre y la aprobación del Banco Europeo de Inversiones de un préstamo de 228 millones de euros. Sin embargo ha reconocido que los trámites discurren a un ritmo más lento del deseado.

El Presidente de la Comunidad de Regantes Félix Chueca señala en esta entrevista en La Brújula de Navarra que el consejero no ha explicado cómo va la licitación ni cuáles son los trámites pendientes: "Por lo menos podía haber dado un plan de desarrollo de la obra, decir qué falta para empezar. No ha explicado absolutamente nada". Falta por saber también, según Chueca, qué va a pasar con el préstamo de 77 millones de euros que el gobierno dio a Canasa, préstamo que esta sociedad tiene que empezar a devolver a partir de 2027. Con ese dinero en tesorería se cuenta para cubrir parte de la financiación de la obra.

En opinión del Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal, siendo una buena noticia el hecho de que el Banco Europeo de Inversiones vaya a financiar 228 millones de euros del coste de la obra, no se ha explicado nada de en qué condiciones se va a realizar ese préstamo y cómo habrá que devolverlo. Mientras el consejero Chivite ha señalado que a pesar del incremento del coste de las obras las cantidades que deben aportar los usuarios serán parecidas, Chueca ha puesto cifras: donde un regante paga de media 230 euros por hectárea, las cifras que se manejan una vez esté en funcionamiento la segunda fase del Canal están entre 370 y 400 euros por hectárea regada.

Sí considera una buena noticia que el consejero haya hablado de un plazo de ejecución de las obras de 4 años en lugar de los 5 que se manejaban, y espera que a lo largo de este 2026 puedan iniciarse las obras de una infraestructura que permitirá regar más de 20.200 hectáreas y mejorará el abastecimiento de agua de boca a 17 poblaciones de la Ribera. El presupuesto de licitación estará en torno a 373 millones de euros.