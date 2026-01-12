Caliente Caliente

El Osasuna de ayer y de hoy con Félix Monreal y Chus Luengo

Los dos periodistas con más años de cobertura informativa del Club Atlético Osasuna se juntan en la tertulia "Caliente Caliente"

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

El "Caliente Caliente" de hoy es especial. Se analiza la temporada de Osasuna sin hablar de transiciones, bloques bajos o expected goals. En su lugar, Félix Monreal, recientemente jubilado de Diario de Noticias, y Chus Luengo, ex jugador de Osasuna e histórico narrador de los partidos de Osasuna en la radio, comentan con Javier Saralegui el fútbol de ayer y de hoy, el Osasuna de hace cuatro décadas y el de ahora, y el periodismo deportivo de entonces y de ahora.

Ambos opinan sobre la ausencia de creatividad en el centro del campo, el fútbol reglado y excesivamente ordenado actual, la situación de estabilidad y crecimiento del club y el papel de sus dirigentes en la actualidad.

